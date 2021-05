Alpinista caduto in crepaccio sul Breithorn

E' in corso un intervento del Soccorso alpino valdostano ai Gemelli del Breithorn, per il recupero di uno scialpinista caduto in crepaccio.

L'incidente è avvenuto alle ore 13,15 di oggi giovedì 27 maggio, a causa di un distacco nervoso che ha investito due scialpinisti, uno dei quali è stato trascinato in crepaccio.

Il compagno di gita ha raggiunto il rifugio Guide di Ayas Lambronecca e ha dato l'allarme. Sul posto, a quota 3900 mt, stanno operando i tecnici del Sav e soccorritori del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia.

Le condizioni meteo in zona e il vento forte rendono difficili le operazioni, condotte tramite avvicinamento in elicottero e via terra (l'elicottero ha lasciato a terra i tecnici soccorritori, che hanno raggiunto il luogo dell'incidente con gli sci e pelli). Lo scialpinista è stato raggiunto, recuperato e imbarellato per essere portato, via terra, in una zona più in basso, dove possa essere imbarcato in elicottero.

Poi sarà portato in Pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici necessari. Le sue condizioni generali, da una prima analisi del medico dell'equipaggio di elisoccorso, non sembrano gravi. Anche il compagno di gita sarà portato in Pronto soccorso.