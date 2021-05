PRONTO ALLA RIPARTENZA?? APPROFITTA DELLA FORMAZIONE GRATUITA DI CONFCOMMERCIO DAL 28/05 AL 31/12 E VALIDA PER I NEOASSUNTI‼️

Confcommercio VdA è sempre #piùvicina alle imprese e in questa fase delicata abbiamo ritenuto importante dare l’opportunità alle imprese di far svolgere GRATUITAMENTE , ai lavoratori neo assunti, i corsi obbligatori in materia di sicurezza.

Dal 28/05 al 31/12 proponiamo la formazione GRATUITA per il corso: Sicurezza lavoratori D.LVO 81/08 - Basso Rischio"(8 ore oppure 6 se aggiornamento) su piattaforma e-learning (formazione a distanza su piattaforma online di Confcommercio, disponibile 24 ore su 24). La proposta è valida per le aziende associate a Confcommercio VdA e possessori di tessera PLATINO.

Le aziende associate con tipologia di tesseramento classico ed oro avranno diritto ad accedere alla "formazione sicurezza lavoratori basso rischio" dedicata ai nuovi assunti con uno sconto pari al 50%.

Cos'aspetti a contattarci Riparti in sicurezza Investire sulla formazione è alla base del successo.

Per maggiori informazioni contatta il nostro ufficio formazione ai seguenti recapiti