La Valle d’Aosta deve rinunciare alla zona franca? Quale futuro per il turismo valdostano?

Si definisce “un semplice discepolo di Don Sturzo e di Emile Chanoux dopo aver a lungo ascoltato l’importante testimonianza di Severino Caveri e di Emilio Lussu alfieri del federalismo valdostano”, forse per questo da sempre Gian Franco Fisanotti si batte per la legittimità dell’applicazione dell’art. 14 dello Statuto relativa alla Zona Franca che è già stata oggetto di ampia documentazione nel volume “Riflessioni – frammenti e cronache di politica Valdostana” (di pagine 394) edito ad Aosta presso la tipografia “Timbro” nel dicembre del 2017, da pag. 336 a pag. 352 dove viene ricordata l’iniziativa dell’On. Germain OLLIETTI con la risposta del Ministro BOSCO. Il volume è stato distribuito gratuitamente a tutte le biblioteche regionali.

Sempre Fisanotti convinse il compianto Assessore regionale alle Finanze, Sergio Ramera a commissionare uno studio su tutte le Zone ed i punti Franchi Commerciali del mondo allo scopo di avviare nuove procedure di riconoscimento attuativo della nostra normativa costituzionale.

A Gian Franco Fisanotti appena riconfermato alla Presidenza nazionale dell’Unionturismo, Associazione Nazionale delle Aziende e degli Enti Publici e Privati di promozione e accoglienza turistica, conversiamo sulla spinosa questione della Zona Franca e sulle prospettive del turismo valdostano.

Presidente, abbiamo perso ogni speranza per la Zona Franca?

“La Valle d’Aosta non deve rinunciare alla Zona Franca che è un diritto sancito con legge costituzionale: occorre sollecitare una legge nella quale lo Stato indica i punti di entrata e di uscita, determina franchigie doganali ed eventuali sgravi fiscali sentita la Regione. Lo Statuto della Sardegna (1948) dichiara all’articolo 12 che “saranno istituiti nella Regione punti franchi”; con la legge regionale n. 20 del 2 agosto 2013 vengono emanate “norme urgenti per l’attuazione ed il funzionamento delle Zone Franche” in base al decreto legislativo n. 75 del 10-03-1998. La Valle d’Aosta ha le carte in regola per divenire una grande zona “tax free” in grado di attirare aziende, pensionati che non vogliono andare alle Canarie o in Bulgaria, importatori che potrebbero sdoganare le merci. La Valle d’Aosta deve rivendicare zone di libero scambio per agganciare la ripresa: residenti e turisti non pagherebbero più l’IVA su beni e servizi né le accise su bollette elettriche, tabacchi, alcolici e carburante con un risparmio di circa 73 centesimi per ogni litro di benzina”.

Quali i vantaggi per le aziende private?

Le aziende private risparmierebbero l’IMU sugli immobili industriali e turistici, il che significa una spinta ad investire nella “petite patrie”. In Sicilia da tre anni è bloccato un disegno di legge per creare zone franche su Madonie, Nebrodi, Iblei allo scopo di favorire una fiscalità di sviluppo nelle aree disagiate. Il Governo Gentiloni ha introdotto nella scorsa estate il Decreto Sud con la previsione di istituire le Zes (Zone Economiche Speciali) con sgravi ed agevolazioni, come già accade in circa 2.700 località nel mondo. Circa 90 “Zone” sono già attive nei Paesi dell’UE: solo la Polonia conta 14 Zes”.

Ma c’è hi sostiene che la zona franca è oggi inattuabile in Valla?

“Non è vero che la Zona Franca è incompatibile con i trattati Europei. Il Ministro Bosco rispondendo all’On. Ollietti nel novembre del 1969 sui riflessi della Direttiva Cee n. 69-75 del 4 marzo 1969 ha spiegato molto bene che essa non intaccava le prerogative costituzionali della Regione dichiarando che: “Il riferimento ai soli Punti franchi e Depositi franchi attualmente previsti dalla legge doganale non costituisce una elencazione vincolante per il riconoscimento del regime di Zona franca in quanto ai sensi dell’art. 1 par. 3 della Direttiva stessa la previsione normativa si estende a tutti i regimi analoghi che potranno essere attuati in futuro. ” Il Ministro Bosco aggiungeva un formale riconoscimento della Zona franca della Valle d’Aosta da parte del Consiglio e della Commissione Cee, inserito nel processo verbale del Consiglio del 3 e 4 marzo 1969 con queste precise parole: “Per quanto concerne i problemi relativi all’applicazione della presente direttiva al territorio della Repubblica Italiana, il Consiglio e la Commissione riconoscono che….alcune disposizioni del Trattato di Parigi del 1° febbraio 1947 hanno indotto a prevedere che la Valle d’Aosta sarebbe divenuta una Zona franca le cui modalità e condizioni di funzionamento sarebbero state stabilite con legge dello Stato sentite le autorità regionali”. ”

Da presidente di Unionturismo quali proposte per il turismo Valdostano?

“Tre parole: copiare dal Trentino”.0

Cioè?

“Unire agricoltura, turismo e trasporti per legare il territorio all’offerta turistico-commerciale”.

Punti di debolezza?

“La mancanza di comunicazione fra le articolazioni decisionali del settore è un punto di debolezza strutturale del turismo valdostano: occorre mettere in circolo l’enorme ricchezza di studi e di conoscenze del nostro patrimonio per conferire al sistema Valle d’Aosta nuovi livelli di modernizzazione e di competitività”.

Una proposta per rilanciare il Casinò?

“Aprire una succursale di Saint Vincent a Courmayeur ed a Cervinia per intercettare la clientela che corre a Chamonix . Inoltre, è meglio avviare prospettive di privatizzazione”.

E il possibileruolo dell'aeroporto?

“Bisogna riattivare il Corrado Gex per non sprecare gli investimenti già fatti: l’aeroporto di Cuneo Levaldigi ha già messo in cantiere – in collaborazione con AliBlue Malta – tre voli settimanali per Roma e due per Olbia. La Valle d’Aosta deve essere raggiungibile in aereo sia dall’Italia sia dai Paesi europei oltre che dalla Russia: in sintesi, occorre avviare una strategia di posizionamento efficace perché la Valle d’Aosta è percepita come una méta prestigiosa ed appetibile ma non facilmente accessibile”.

Grazie