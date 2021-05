Temuto 'custode' dei superlatitanti di 'ndrangheta coinvolto nell'assalto a un portavalori a Pollein

Gestiva i nascondigli e gli spostamenti del superlatitante di 'ndrangheta Rocco Morabito (il più ricercato dopo Matteo Messina Denaro) e con lui è stato arrestato lunedì 24 maggio.

Vincenzo Pasquino, 34 anni, residente a Volpiano, è già da qualche anno una figura di spicco nel mondo del traffico di cocaina gestito dalle potenti 'ndrine di Platì, uno tra i pochi 'autorizzato' a rapportarsi con i pericolosi narcotrafficanti sud e centroamericani. Lui e Morabito sono stati catturati in Brasile dai carabinieri del Ros e dalla polizia federale brasiliana, operazione coordinata dalla Dda di Torino guidata dall'indomita Anna Maria Loreto che sta colpendo come un maglio le cosche in giro per il mondo.

Personaggio legato dunque saldamente alle narcomafie e da queste rispettato, in veste di rapinatore prima e fiancheggiatore poi Vincenzo Pasquino è stato indagato e processato anche per l'assalto a un furgone portavalori della All System, avvenuto il 17 dicembre 2012 a Pollein.

L'assalto (peraltro fallito perchè una guardia giurata reagì con veemenza al fuoco scombinando i piani dei rapinatori che si diedero alla fuga) fu portato con armi pesanti e da guerra che furono ritrovate mesi dopo a Rivoli in un alloggio in disponibilità di Pasquino, condannato nel 2014 in Appello a quattro mesi di carcere (in primo grado la pena era stata di un anno e dieci mesi) per detenzione e porto di esplosivo e armi anche belliche. Con lui erano stati condannati per gli stessi reati anche Fabrizio Casanova, 48 anni (quattro anni di carcere) e Michele Bassu, pregiudicato di Orgosolo (46, quattro anni di carcere).