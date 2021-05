Studenti della 'E. Martinet' di Aosta a lezioni dalla Squadra Cinofili della polizia

La Squadra Cinofili della polizia in servizio presso la cuestura di Torino ha mostrato ai bambini come lavorano le unità cinofile nei diversi settori antidroga, anti esplosivo, ordine pubblico e ricerca persone disperse, in collaborazione con il Gruppo Cinofili Volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Ivrea/Torino.