Sì del Tribunale al piano di salvataggio del Casino

Il Tribunale di Aosta ha accolto la proposta di concordato preventivo per il salvataggio economico e occupazionale della società partecipata Casino de la Vallée spa.

"La procedura - si legge in una nota della Regione - ha registrato un'amplissima adesione da parte dei creditori della società che, con l'espressione di voto favorevole in percentuale superiore al 90%, hanno reso possibile il raggiungimento di tale rilevante obiettivo. Peraltro, il provvedimento di omologazione è stato emesso in difetto di qualunque opposizione, a conferma del gradimento generale dell'operazione di risanamento".

"Ora attendiamo la riapertura prima possibile, nella speranza che la data prevista dell'1 luglio sia anticipata almeno a metà di giugno",ha commentato Stefano Silvestri, direttore della Casa da gioco valdostana.

"Ci stiamo preparando in maniera seria - gli ha fatto eco l'amministratore unico della Casino spa, Filippo Rolando - per garantire la massima sicurezza e la miglior accoglienza".