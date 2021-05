P.S. Martin: Dopo oltre 100 giorni di chiusura dissequestrati i bar 'Lys' e 'Bivio'

Dopo tre mesi e mezzo di chiusura forzata sono stati tolti i sigilli, su ordine della Procura di Aosta, ai bar 'Lys' e 'Bivio' di Pont-Saint-Martin, sequestrati il 12 febbraio scorso dai carabinieri di Donnas per violazione del testo unico delle leggi sanitarie antipandemia. L' ordinanza del Prefetto imponeva la chiusura dei locali per 30 giorni, ma lungaggini burocratiche non meglio precisate hanno fatto slittare di oltre 70 giorni la data del dissequestro.

L'11 febbraio scorso i carabinieri avevano ordinato per la quarta volta in meno di due mesi l'abbassamento della saracinesca alla titolare del bar Lys, Katia Bertero - che insieme alla collega del Bar Bivio di Francesca Pistono da tempo si opponeva alle norme dei Dpcm antipandemia che impongono la chiusura dei locali dalle 18, con solo servizio d'asporto e che era già stata denunciata penalmente per il reato di 'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità'.

Erano stati sanzionati con 400 euro di multa ciascuno (ridotta a 288 se pagata entro cinque giorni) anche nove avventori del bar, che stavano consumando ai tavoli.

Bertero fa sapere però che il Bar Lys resterà comunque chiuso: "Non riesco più a rialzare la saracinesca, mi dispiace - spiega - la durissima crisi economica di questi mesi concomitante agli impegni familiari sempre più pressanti mi hanno messo a terra. Il locale sarà riaperto dalla proprietà, una volta ristrutturato, immagino. Io per me ho deciso diversamente".