J.B. Festaz riapre alle visite dei familiari degli ospiti

Grazie alle ultime ordinanze firmate dal Ministero della Salute e dal Presidente della Valle d’Aosta anche il J.B.Festaz riapre da giovedi 27 maggio la propria struttura alle visite di parenti ed amici, mentre dal 1° luglio prevede la possibilità di uscite programmate per i propri ospiti. Dopo questi lunghi mesi di isolamento, di contatti video o a distanza, fattori indispensabili per la loro protezione, gli anziani del J.B.Festaz potranno così rivedere i loro cari e tornare a godere della loro vicinanza ed affetto: un importante risultato che prevede tuttavia precise indicazioni da osservare, poiché è ancor alta l’attenzione per la situazione epidemiologica attuale.

Nell’ambito delle regole e dei protocolli previsti, infatti, gli incontri saranno consentiti ad un massimo di due visitatori per ospite per visita, a seguito del quale la Casa di Riposo ha predisposto un’attenta pianificazione che terrà conto innanzitutto dei bisogni dell’anziano, da quello psicologico a quello relazionale ed affettivo.

Il familiare dovrà essere preventivamente in possesso della Certificazione Verde (green pass) e osservare un preciso iter d’ingresso, dopo di che potrà accedere con percorsi attentamente studiati nelle aree dedicate specificatamente alle visite, privilegiando comunque gli spazi esterni a disposizione della Maison. Le visite avranno durata di 30 minuti nel rispetto delle norme di prevenzione, pertanto si richiederà il mantenimento della distanza di almeno un metro e l’utilizzo di mascherina FFP2.

Particolare attenzione verrà posta dagli operatori sanitari del JBFestaz affinché si rispetti anche la possibilità del contatto tra visitatore e ospite, previsto solo se il familiare ha il green pass e l’ospite ha completato il ciclo vaccinale o è guarito da Covid da non più di sei mesi. La struttura garantirà anche le visite all’interno dei nuclei di degenza in presenza di specifiche condizioni psico-fisiche dell’ospite/utente e ad un solo familiare autorizzato. Ulteriori specifiche misure saranno adottate per i nuovi ingressi nonchè per gli spostamenti degli ospiti per motivi sanitari da altre strutture, mentre al momento, restano invece sospese le uscite programmate che riprenderanno dal 1° luglio, secondo disposizione dell’ultima ordinanza regionale. I

familiari e visitatori saranno informati sul protocollo di visita attraverso contatti telefonici, messaggi whatsapp e news pubblicate sul sito JBFestaz (https://www.jbfestaz.it/). Sarà possibile prenotare le visite contattando il numero 0165 364243, dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 14:00, chiedendo di parlare con l’addetto visite. Le stesse seguiranno un calendario settimanale e avverranno indicativamente ogni tre settimane, per poter garantire a ciascun ospite della struttura di poter incontrare periodicamente i propri cari. Inoltre, sta proseguendo la campagna di vaccinazione all’interno della Maison sia per gli ospiti che per lo staff e il personale sanitario, così come continuano le attività di Animazione, privilegiando quelle all’aperto e a piccoli gruppi.

Massimo l’impegno del J.B.Festaz per assicurare quindi visite in sicurezza, unito ad un’ eguale e grande gioia nel poter riaprire la struttura e garantire ai propri ospiti, rimasti troppo tempo soli, la “medicina” più importante: la vicinanza fisica, il calore umano e l’affetto dei familiari.

La Casa di Riposo J.B. Festaz è, da oltre tre secoli, un patrimonio di tutta la comunità valdostana. Fin dal 1657 la Casa di Riposo J.B. Festaz si occupa di ospitalità e di solidarietà nel cuore della città di Aosta. Oggi la struttura è un luogo di accoglienza e attenzione, uno spazio di cura per chi ha bisogno di assistenza qualificata e un piccolo universo dove nascono relazioni autentiche e si coltiva il senso della vita. A qualunque età.

Maison J.B. Festaz offre alla comunità un servizio a 360 gradi: è casa di riposo a diversa complessità assistenziale, è residenza sanitaria assistenziale, è unità di assistenza prolungata, è nucleo residenziale temporaneo per persone affette da disturbi del comportamento; ma è anche luogo di formazione, di lavoro per pubblica utilità, di volontariato, di eventi aperti al territorio. Tutti i servizi sono altamente qualificati e personalizzati, la cura e l’assistenza verso gli ospiti rispettano un approccio olistico alla persona e la dignità della vita, a qualunque età.

La Storia

1657 Jean Boniface Festaz, Tesoriere del Ducato di Aosta, istituisce l’Hospice de Charité, trasformando la sua casa in un ospedale-ospizio per i poveri e ospitando 11 persone.

1657-1985 Con carità cristiana e con il sostegno del popolo valdostano, per secoli l’Hospice ha soccorso poveri, malati e disabili e ha accolto un infinito numero di pellegrini, mendicanti, soldati feriti e bambini abbandonati.

1843-2003 La gestione dell’Hospice viene assegnata alle Suore della Congregazione di San Giuseppe.

1890 L’Hospice assume la forma giuridica di Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficienza (IPAB).

1985 J.B. Festaz cambia nome e diventa Casa di riposo.

2004 La Casa di riposo da IPAB diventa Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

2021 Oggi J.B. Festaz è una realtà che coinvolge 250 persone tra ospiti e staff e che offre 4 tipologie di assistenza e 9 di servizi altamente professionali e sempre personalizzati.