Dimissioni dell'assessore Minelli e ripartenza 'dopo Covid' punti caldi del prossimo Consiglio Valle

Le dimissioni rassegnate dalla consigliera Chiara Minelli (PCP) dalla carica di assessore regionale all'Ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, sono il primo punto in discussione nella prossima adunanza del Consiglio Valle convocato per oggi mercoledì 26 e giovedì 27 maggio. sul punto, è atteso un serrato confronto in aula, anche e soprattutto tra gli stessi consiglieri di maggioranza.

Delle 10 interrogazioni all'ordine del giorno, otto sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste: proroga del personale ausiliario assunto tramite chiamata pubblica nelle Istituzioni scolastiche ed educative della Regione; utilità e vantaggi ottenuti dall'installazione di fototrappole per il conteggio dei lupi presenti sul territorio; possibilità per i componenti degli organi societari del gruppo CVA di partecipare all'avviso di selezione per l'incarico di Direttore generale; attività di bonifica da amianto condotte dal GEIE del Traforo del Monte Bianco; variazioni di velocità media del 4G sul territorio regionale; pubblicazione del bando affitti di edilizia residenziale pubblica 2021; strumentazione in dotazione alle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA); problematiche relative alla gestione dei bar all'interno dei presidi ospedalieri.

Il gruppo Pour l'Autonomie ha presentato le altre due interrogazioni: una chiede notizie della soluzione dei conflitti relativi al confine italo-svizzero, l'altra informazioni sui titoli obbligazionari depositati sui buoni fruttiferi postali dall'Agenzia regionale per l'edilizia residenziale.

Delle 42 interpellanze iscritte all'ordine del giorno, 36 sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste, di cui 21 rinviate dalla precedente adunanza. Tra queste, una riguarda la revoca di eventuali incarichi affidati a soggetti indagati per concorso esterno in associazione di stampo mafioso mentre altre riguardano il recupero dell'ex Priorato di Saint-Bénin ad Aosta; sviluppo e rilancio turistico della bassa Valle; eventuale statalizzazione dell'Istituto Musicale pareggiato della Valle d'Aosta; organizzazione e gestione della dotazione organica di Finaosta Spa; azioni per evitare la creazione di classi sovraffollate nella scuola secondaria di primo grado; sostegno dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità durante la sospensione della didattica in presenza; intendimenti del Governo regionale in merito alla chiusura definitiva della discarica di Pompiod; compatibilità dell'ipotesi di riattivazione della tratta Aosta/Pré-Saint-Didier con l'accesso dalla "Porta Sud" della città di Aosta; problematiche inerenti la retribuzione di dipendenti di una società affidataria del trasporto pubblico per disabili;

Sei sono invece le interpellanze depositate dal gruppo Pour l'Autonomie, di cui cinque rinviate dalla scorsa adunanza: stato delle interlocuzioni con lo Stato per l'introduzione di una specifica normativa per la riapertura degli impianti a fune; valorizzazione dei simboli religiosi presenti lungo i sentieri della regione; riformulazione delle tariffe per l'accesso a castelli, musei e mostre in vista delle prossime aperture; ampliamento del parco idroelettrico della CVA Spa attraverso l'acquisto di centraline in vendita sul territorio regionale; riduzione del costo del pedaggio autostradale a favore dei turisti e dei residenti; mitigazione del rischio valanghivo o idrogeologico in Val Ferret.

Il Consiglio discuterà anche cinque mozioni, di cui quattro rinviate dalla precedente adunanza. Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha depositato una mozione sulla promozione e valorizzazione dei percorsi della Via Francigena pedonale. Delle quattro rinviate, una è congiunta dei gruppi Vda Unie e Union Valdôtaine in merito all'istituzione di un tavolo di lavoro per l'aggiornamento del contratto regionale degli esaminatori abilitati per patente di guida operanti presso la Motorizzazione civile; le altre tre sono a firma del gruppo Lega Vallée d'Aoste, volte a: garantire attraverso le future ordinanze regionali l'attività di ristorazione anche all'interno dei locali; richiedere al Ministro della salute, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, l'esclusione per l'intero territorio regionale o per porzioni dello stesso dall'applicazione delle limitazioni previste per la zona rossa e arancione; introdurre ulteriori differenziazioni nella raccolta dei dati sui contagiati da Covid-19.