C. Minelli (PCP), 'in Giunta mi sentivo a disagio e fuori luogo'

"Mi sono resa conto purtroppo che il programma di Governo conta poco in questa maggioranza, soprattutto per alcuni esponenti di spicco. Per questo mi sono spesso sentita a disagio e fuori luogo". Così Chiara Minelli (Progetto civico Progressista-PCP) ha motivato oggi nell'aula del Consiglio Valle le sue dimissioni da assessore all'Ambiente, trasporti e mobilità sostenibile. Minelli ha spiegato ad esempio che "la decisione sul futuro dell'ospedale Parini non è stata ampiamente ponderata", e che tale circostanza "ha fortemente accentuato un disagio preesistente, che in parte deriva dalla constatazione dalle difficoltà a svolgere una proficua azione amministrativa su importanti dossier".

In dettaglio l'ex assessora accusa i colleghi di maggioranza di "scarsa coerenza", "mancata lealtà", di "ostilità sulla politica ferroviaria avviata, a partire dall'elettrificazione della linea Aosta-Ivrea" e di "ostruzionismo su vari dossier, dal piano regionale dei trasporti al futuro dell'aeroporto, fino alle discariche di Pompiod e Chalamy".

"Dimettendomi mon ho sbattuto nessuna porta - ha aggiunto - ma non posso restare inerte a voti che non condivido e ad atteggiamenti non produttivi. Sono consapevole di aver lavorato con impegno, responsabilità e onestà nel perimetro del programma concordato".

Poi ha proseguito: "Il presidente Lavevaz ha cercato di riaprire un dialogo ma ben diverso è stato l'atteggiamento di altri consiglieri e di esponenti politici di maggioranza". "In una fase come questa - ha concluso - non è opportuno provocare una crisi di governo, ma senza strategia non si può operare positivamente. Noi siamo disponibili a collaborare ma la stessa disponibilità ci deve essere da parte di tutti".

Per il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, nonostante la situazione di crisi "il governo non è in stallo. Una maggioranza c'è e andrà avanti. Nei prossimi giorni le forze politiche definiranno i confini di questa maggioranza e si cercherà di dare un giusto equilibrio".