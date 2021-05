FI, 'Maggioranza Comune Aosta non prende posizione e vivacchia'

"Una maggioranza senz'anima, senza visione e senza strategia, se non quella dell'autoconservazione del posto, che per assumersi la responsabilità di votare un atto di indirizzo politico, ha dovuto andare addirittura a scomodare un dossier, quello del ddl Zan, che con i gravi problemi quotidiani che la nostra città sta vivendo, c'entra ben poco".

I consiglieri del gruppo di Forza Italia in Comune ad Aosta, Paolo Laurencet e Renato Favre, commentano in questo modo quanto accaduto ieri nel corso della prima giornata di consiglio comunale all'Hôtel de Ville.

"La maggioranza che sostiene la Giunta Nuti, nel tentativo di mascherare le evidenti diversità di vedute presenti al suo interno - proseguono i consiglieri - sulla 'questione ospedale' ha preferito astenersi, rinunciando così a ribadire la centralità della città di Aosta in questo progetto, che ha visto finora il sindaco Nuti relegato al ruolo di spettatore, come lui stesso ha ammesso non senza qualche imbarazzo, nonostante appena qualche mese fa avesse annunciato l'avvio con la Regione di un tavolo per una programmazione condivisa e sinergica degli interventi da attuare. Per non parlare poi dell'ordine del giorno che richiamava il Presidente del Consiglio comunale a rispettare il regolamento di funzionamento degli organi interni, a cui la maggioranza ha addirittura votato contro, legittimando così il non rispetto dei passaggi istituzionali dovuti proprio da parte di chi dovrebbe invece dare il buon esempio. Due votazioni che hanno dimostrato per l'ennesima volta l'autoreferenzialità di chi amministra Aosta, che con l'interesse per la città e per gli aostani ha davvero poco a che fare".

"Chissà che con il ritorno alle sedute di consiglio comunale in presenza, prima o poi - aggiungono Laurencet e Favre - questa brutta abitudine di estraniarsi dalla realtà cittadina possa venire un po' meno".