'Sorridere dopo il pianto', finanziati due progetti solidali di Rotary, Soroptimist e Lions

Un progetto si chiama 'Emozioni in acqua' ed è rivolto a bambini affetti da vari disturbi comportamentali o cognitivi; un altro è 'Andata e Ritorno VdA Grand Paradis' ed è rivolto ai residenti nella zona del Gran Paradiso e agli invalidi di Aosta.

Sono i primi due programmi che saranno finanziati con la raccolta fondi 'Per tornare a sorridere dopo il pianto'', promossa dal Rotary Courmayeur insieme alla Societé La Chapelle Italienne di Ginevra, il Lions Club Aosta-Host e il Soroptimist Valle d'Aosta, con la collaborazione e il sostegno della Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta. Obiettivo del Fondo è 'finanziare progetti e iniziative strutturate che contribuiscano allo sviluppo sociale del territorio, faticosamente alla ricerca di avviare la ripresa'.

'Emozioni in acqua' è proposto dalla Splash asd e adotta il metodo 'Terapia Multisistemica in Acqua', applicato per aiutare le famiglie che hanno figli con problemi relazionali e che, a causa di ciò, tendono ad isolarsi e a non avere una vita sociale (finanziamento di 7.000 euro).

'Andata e Ritorno VdA Grand Paradis' prevede invece l'acquisto di un'autovettura per le attività di aiuto agli utenti, con il fine di favorire la partecipazione attiva delle persone sole, con disabilità o difficoltà, anche solo temporanea, nella comunità ed agire per prevenire il rischio di esclusione ed isolamento (finanziamento di 8.000 euro).