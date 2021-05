Jeunesse Valdotaine a rencontré Joventut de Catalunya

La Jeunesse Valdôtaine a rencontré la Joventut Nacionalista de Catalunya. Le mouvement de jeunesse historique axé sur l'indépendance fait référence à la formation politique de l'ancien président du gouvernement catalan Carles Puigdemont, actuellement en exil en Belgique et membre du Parlement européen.

La rencontre, organisée avec le soutien de l'association Foreign Friends of Catalonia et dans le but d'ouvrir un canal de dialogue entre les deux réalités politiques, a fait ressortir les nombreux points de contact entre les deux mouvements, unis par les valeurs de autodétermination, de la protection des minorités linguistiques et de la même vision de l'Europe.

''Ce fut une occasion importante de discussion et d'échange avec un mouvement qui nous ressemble culturellement et politiquement, qui a donné lieu à des idées intéressantes pour l'avenir'', a commenté l'animateur principal Frédéric Piccoli.

"La rencontre a également été l'occasion de renouveler la proximité et le soutien de la Jeunesse à la cause catalane, emblème dans toute l'Europe de la lutte pour l'autodétermination des peuples". La rencontre, organisée sous forme virtuelle, fait partie du projet plus large de la Jeunesse Valdôtaine visant à établir des relations avec les principaux mouvements de jeunesse fédéralistes, autonomistes et indépendants en Europe. (ANSA).