Torna il laboratorio rap Rime di Cittadella

Per continuare il laboratorio Rap gli organizzatori della Cittadella dei Giovani hanno pensato ad una nuova formula, un po’ in presenza e un po’ in remoto. E' possibile scrivere con calma a casa il testo e la base del pezzo, e quando si è pronti contattare Voci di Cittadella per accordarsi sul giorno della registrazione.

Ogni settimana sono disponibili due posti per due coppie che potranno registrare un video con attrezzature professionali.

Visitare vocidicittadella.com per maggiori informazioni, chiamare lo 0165.35971 o inviare una mail a info@cittadelladeigiovani.it

Il video registrato in Cittadella verrà trasmesso e promosso dalle ore 18 il martedì su tutti i canali di Cittadella e su vocidicittadella.com