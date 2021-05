Torretta 'cordoglio per la tragedia ma sicurezza è valore assoluto'

"La nostra Associazione intende ribadire che la sicurezza dei viaggiatori sugli impianti a fune è valore assoluto e obiettivo chiarissimo dell'azione di tutti i professionisti e degli Enti preposti; essa trova applicazione diretta e costante nella severa normativa di settore, nei frequenti e approfonditi controlli a cui gli impianti sono sottoposti e nell'azione concorrente di società di gestione, tecnici funiviari e organo pubblico di sorveglianza". Franco Torretta, presidente Anitif (nella foto), esprime cordoglio per la trafedia del Mottarone e assicura gli utenti.

"Costantemente - aggiunge - gli impianti sono sottoposti alla necessaria manutenzione, ogni giorno vengono verificati con prove e controlli, ogni mese gli ingegneri preposti effettuano le proprie visite, ogni anno gli impianti sono ricollaudati con le stesse modalità dei collaudi di prima installazione, infine, a scadenze prefissate, gli impianti sono revisionati e ammodernati o rinnovati".

E' proprio grazie a queste azioni e alla solida base tecnologica e normativa che gli impianti a fune sono, in Italia e nel mondo, tra i mezzi di trasporto più sicuri. Di conseguenza, tragedie come quella occorsa alla funivia di Stresa lasciano tutti sbigottiti. "Ci affidiamo dunque - conclude - agli approfondimenti e alle verifiche tecniche che verranno svolte e attendiamo l'esito delle indagini, per comprendere nel dettaglio le cause di quanto avvenuto a Stresa".