Sono 21 i nuovi contagi Covid in Valle nelle ultime 24 ore e c'è un morto

Tra nuovi casi e guarigioni si mantiene stabile verso il basso la curva dei contagi Covid in Valle d'Aosta. Nelle ultime 24 ore sono stati 21 i positivi al coronavirus registrati su 155 persone sottoposte a tampone.

Continua a ridursi il numero complessivo di contagiati che oggi scende a 258, ovvero 27 in meno di ieri; mentre i guariti sono 47. Secondo l'ultimo Bollettino di aggiornamento dell'emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione, c'è stato un nuovo decesso e il numero totale delle vittime dell'epidemia è salito a 472.

I ricoveri ospedalieri sono scesi a 11, quattro meno di ieri e la terapia intensiva del Parini di Aosta rimane Covid free. Le Forze dell'ordine hanno effettuato 395 controlli e hanno emesso una sanzione per violazione alle norme antipandemia.

E visto il calo di ricoveri, è stato chiuso il reparto Covid-2 dell'ospedale Parini di Aosta. Era stato riaperto a metà del marzo scorso, nel pieno della terza ondata di contagi. I pazienti positivi, una quindicina in tutto, sono ricoverati in malattie infettive e nel reparto Covid-1, la ex Neurologia.