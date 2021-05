In Valle impianti di risalita sicuri e costantemente controllati

La tragedia della funivia del Mottarone ha scosso l’intero comparto del mondo degli impianti di risalita. Una tragedia che ci tocca da vicino, che in Valle d’Aosta abbiamo già vissuto. Era il 13 febbraio del 1983 quando a Champoluc caddero tre ovetti e 11 persone persero la vita, solo un bimbo di 9 anni si salvò e strana coincidenza, anche nel disastro del Mottarone l’unico superstite è un bimbo di 9 anni.

La Valle d’Aosta si appresta alle riaperture degli impianti di risalita, lo fa con tristezza, con una pesante morsa che stringe il cuore ma con la certezza di offrire nelle sue attività una garanzia di sicurezza.

Gli impianti di risalita sono tra i mezzi di trasporto i più sicuri. Le normative prevedono collaudi annuali, giornalmente, prima dell’entrata in servizio al pubblico, severi controlli vengono effettuati, gli ammorsamenti alla fune portante, l’efficienza dei freni, tutto viene controllato così come in nessun altro mezzo di trasporto.

Quella che sta per iniziare è una strana stagione, un mese di maggio che dovrebbe essere propiziatorio per la stagione estiva, ma sembra proprio non sia così, in montagna è ancora inverno, neve e freddo accompagnano le riaperture. La scorsa domenica ha riaperto la SkyWay, il tempo non è proprio stato favorevole, i pochi clienti poi, non hanno tralasciato di manifestare qualche dubbio, è normale. Il tempo aiuterà a lenire i ricordi e vivere la montagna come merita di essere, con tutte le sue bellezze.

Quello che è successo a qualche centinaio di metri dall’arrivo della funivia partita da Stresa è inspiegabile, la rottura della fune traente e contemporaneamente l’inefficienza del freno sulla portante solo l’attenta analisi dei tecnici nominati dalla procura di Verbania ci potrà dire come sia successa questa così toccante strage.

Sugli impianti di risalita tutti gli anni vengono spesi decine e decine di migliaia di euro per radiografare le funi, anche solo l’allungamento di ogni trefolino viene segnalato e quello che è successo non sarebbe mai dovuto succedere.