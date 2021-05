In bicicletta di notte in autostrada, multato 23enne

Come ci si arrivato non è chiaro, ma circolava in bicicletta durante la notte lungo l'autostrada A5, un entitreenne cittadino marocchino fermato e sanzionato dalla polizia stradale di Pont-Saint-Martin all'altezza di Nus.



Oltre alla violazione del Codice della strada, fa sapere la questura di Aosta, il giovane "rappresentava un serio pericolo per la circolazione perché viaggiava con abiti scuri e, considerata l'ora notturna, era poco visibile dagli altri conducenti circolanti sul tratto autostradale valdostano".

Una volta accompagnato in questura ed identificato, è emerso che era già destinatario di due provvedimenti di espulsione della questura di Roma. Per questo nei suoi confronti è stato emesso un ordine di abbandono del territorio nazionale.