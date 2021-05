Camillo Rosset, 'lascio temporaneamente la guida del Comune a una squadra preparatissima'

"Io so di non aver fatto nulla di male, ho agito negli interessi della comunità che ho sempre amministrato con trasparenza e imparzialità. Ho commesso un errore? Non credo affatto ma se anche fosse ritengo la 'punizione' a dir poco spropositata". Così Camillo Rosset, sindaco di Nus da oggi sospeso per 18 mesi dalla carica per effetto della legge Severino dopo che ieri il gup del Tribunale di Aosta lo ha condannato a sei mesi di carcere per abuso d'ufficio e, insieme al segretario comunale Ubaldo Cerisey ad altri sei mesi di reclusione ciascuno per falso. La sospensione cesserebbe la sua efficacia nel caso di assoluzione in appello ma, sottolinea Rosset, "il ragionamento che va fatto è che un Comune non può restare senza guida in attesa che sia ridata giustizia".

La condanna riguarda il terreno concesso dal Comune di Nus all'ex consigliere regionale Paolo Contoz (che non è mai stato indagato), cugino di primo grado di Rosset, per ospitare un padiglione da 200 metri quadrati. In base alle indagini dei carabinieri, coordinate dal pm Luca Ceccanti, il sindaco aveva partecipato alla riunione della giunta comunale del 20 giugno 2019 che aveva autorizzato Contoz a utilizzare il padiglione per attività di associazioni del Comune e, nonostante il rapporto di parentela, non si era astenuto. Inoltre era stato applicato un sconto del 60 per cento, non consentito, del canone Cosap (per l'occupazione del suolo pubblico), facendo sì che la tassa pagata dall'ex consigliere regionale passasse da 1.965,6 a 786,24 euro. Durante un'altra riunione di giunta, il 9 gennaio 2020, il sindaco poi non si era astenuto ma aveva votato a favore della delibera che prorogava la concessione dal 29 febbraio al 30 maggio 2020. Un provvedimento che senza il voto di Rosset non sarebbe passato. Inoltre per "occultare la sua condotta e allo stesso fine consolidare il vantaggio di Contoz" aveva indetto una riunione di giunta, il 13 febbraio, in cui si era assentato. L'accusa di falso fa riferimento alla falsa attestazione della presenza del segretario comunale nella riunione di giunta del 5 dicembre 2019 e a quella del segretario comunale e di un assessore nella seduta del 30 ottobre 2019, che in realtà si era svolta il giorno successivo.

"Ero convinto che la documentazione presentata agli inquirenti sarebbe stata più che sufficiente a dimostrare non solo la mia buonafede - commenta Rosset - ma la mia totale estraneità a qualunque tipo di reato penale. E questo vale anche per il segretario generale Cerisey, che per lungo ha lavorato per tre Comuni contemporaneamente dovendo districarsi tra burocrazia e lacciuoli regolamentativi. E la vicenda per la quale sono giunte queste inattese e incredibili condanne deriva proprio dalla necessità di risolvere un problema evitando di finire intrappolati dalla burocrazia: volevamo restituire ai nostri compaesani una struttura forse non perfetta ma in grado di favorire la socialità e la cultura: qualcuno ci ha visto erroneamente chissà quale gabola totalmente inesistente e ora, almeno fino all'Appello, ne pago le durissime conseguenze".

Camillo Rosset afferma però che "la comunità di Nus può dormire sonni tranquilli perchè l'assenza del sindaco non sarà più di tanto avvertita per quanto riguarda la continuità amministrativa: lascio la guida del Comune a una squadra di assessori competenti e responsabili, sensibili e pronti a fare gli straordinari per garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa. E non solo la Giunta ma tutto il Consiglio comunale è pronto a fare la propria parte in questo senso, dimostrando alto senso civico e di responsabilità verso gli elettori e i compaesani tutti. Nus non si ferrma, guardiamo avanti con serenità e fiducia".