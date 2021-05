Clara Acerbi nel Consiglio Nazionale Ali, Paolo Ambrosini confermato alla Presidenza

“Risultato significativo per la nostra Associazione – commenta Graziano Dominidiato Presidente Confcommercio VdA- speriamo rappresenti un punto di partenza per la ripresa economica del settore”.

“Sono felicissima di questa nomina e di essere stata scelta direttamente dal Presidente Nazionale ALI – commenta Clara Acerbi – co-titolare della libreria A’ la page di Aosta. Affiancarlo in questi 4 anni per il nostro settore sarà una vera e propria sfida per me e sono inoltre orgogliosa di essere la prima libraia valdostana all’interno del Consiglio” - conclude la Presidente Ali VdA.

La “Mission” di Clara Acerbi per i prossimi 4 anni si concentrerà su temi strategici e di fondamentale importanza quali: il valore del libro tradizionale a paragone con gli attuali sistemi digitali di lettura, definire al meglio il ruolo attuale delle librerie nell’epoca moderna, la passione ed il coinvolgimento per la lettura da trasmettere ad un pubblico sempre più vasto radicandone il significato in una società a volte poco “educata” a prendere confidenza con i libri.