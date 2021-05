Avviata dalla Lega la campagna tesseramento 2012

Prenderà il via questo fine settimana la campagna tesseramento 2021 alla LegaSalvini Premier. «Finalmente, dopo il lungo periodo di chiusura - commenta il Segretario della LegaVallée d’Aoste per Salvini Premier Marialice Boldi - torniamo in mezzo alla gente. Ci aspettiamo, come sempre, grande entusiasmo per un movimento politico che hafatto la scelta coraggiosa e responsabile di entrare in un Governo per cercare didettare l’agenda e soprattutto per evitare nuove scelte, già viste nel Governo Conte,contro il popolo e contro le attività che hanno pagato e stanno pagando un durissimoprezzo a causa dei vari decreti emanati per contrastare l’emergenza sanitaria.

Sarebbe certo stato più semplice, e forse elettoralmente più appagante, stareall’opposizione ma Matteo Salvini ha avuto il coraggio di mettere davanti l’interessedel Paese a quello di partito».La gazebata sarà anche l’occasione per raccogliere le firme a sostegno del “Made inItaly”.

Zone di allestimento gazebo

● Aosta, piazza del mercato dalle 9 alle 12.30

● Saint-Vincent, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto dalle 9.30 alle 13.30

● Pont-Saint-Martin, piazza IV novembre dalle 9 alle 13