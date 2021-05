Incidenza Covid in Valle calata a 107 casi ogni centomila abitanti

E' stata di 107 persone ogni centomila abitanti l'incidenza dei contagi Covid in Valle d'Aosta nella settimana dal 14 al 21 maggio; la settimana precedente era stata di 156.

Il dato è evidenziato dal grafico realizzato dall'esperto di statistica Luca Fusaro, Dottore magistrale in Economia Applicata, Commercialista e analista di datiche lavora per la Protezione civile e per il ministero della Salute.

Quest'anno, l'incidenza minima del virus è stata registrata la settimana dal 19 al 25 febbraio, con soli 41 casi ogni centomila persone, mentre il picco che ha determinato scelte drastiche di colore 'rosso' si è avuto dal 26 marzo all'1 aprile con un incidenza record di 431 contagi.

Per la scelta del colore delle regioni, il Governo si baserà ora sull'incidenza dei nuovi casi ogni 100.000 abitanti e sull'occupazione dei posti letto negli ospedali (area non critica e terapia intensiva).