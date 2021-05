A' Bard histoire d'Italie en 75 ans images Ansa

L'histoire d'un Pays, avec ses mérites, ses défauts et ses contradictions, recueillie dans les images qui racontent les 75 ans d'activité de l'ANSA, la principale agence de presse italienne.

Des photographies qui se transforment en projet d'exposition, intitulé 'C'era una svolta. Come siamo cambiati e come è cambiata l'Italia' en avant-première au Fort de Bard, en Vallée d'Aoste, dans les espaces de l'Opéra Mortai, du 28 mai au 31 août.

"Le titre de l'exposition - lit-on dans la présentation - souligne, dans la succession des faits et des événements, l'évolution de l'Italie et les changements qui en ont fait l'un des pays les plus riches et les plus développés du monde". Parmi les millions de clichés qui composent l'immense archive de l'ANSA, mémoire historique de la nation, ont été sélectionnés les plus significatifs qui témoignent les étapes de ces mutations de la vie quotidienne: de la politique à la religion, du travail à la coutume.

Et puis les voyages et les vacances, les divertissements et la télévision, les jeunes d'hier et d'aujourd'hui jusqu'aux outils qui ont révolutionné nos vies, comme l'avènement du téléphone portable et le boom des selfies, une nouvelle façon de se raconter et la réalité qui nous entoure. L'exposition est composée de treize sections. (ANSA).