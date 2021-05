Maggioranza regionale 'buona' o 'da cambiare', verifica iniziata a Pollein

Il salone della Grand Place di Pollein ha ospitato dalle 16 di oggi lunedì 24 maggio una riunione di vertici e iscritti delle Forze politiche che compongono la maggioranza regionale. Assente solo il consigliere regionale Claudio Restano (VdA Unie).

E' così iniziata una verifica sulla 'tenuta' dell'attuale coalizione Autonomisti-PCP resasi necessaria dopo le dimissioni dalla carica di assessore all'Ambiente rese da Chiara Minelli e da quella di Presidente della Quinta commissione consiliare regionale da parte di Erika Guichardaz, entrambe di Progetto Civico Progressista-PCP.

Oggi hanno parlato entrambe per alcuni minuti, mentre invece dal nutrito gruppo degli autonomisti non sono giunte particolari indicazioni: "Si è trattato di un primo confronto interlocutorio", ha commentato il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz.

Nei prossimi giorni la verifica proseguirà e sono diverse e tutte possibili le ipotesi di un reimpasto di Giunta tutto di marca autonomista, con i consiglieri regionali Giulio Grosjacques (Uv) e Albert Chatrian (Alliance Valdotaine) in pole position per una poltrona da assessore, ma per ora sono semplici ipotesi di corridoio.