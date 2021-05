'Ritratti d’oro e d’argento', reliquiari medievali in mostra al Museo del Tesoro della Cattedrale

Organizzata dall'assessorato regionale dei Beni culturali e dalla Diocesi di Aosta, ha aperto oggi, lunedì 24 maggio, negli spazi del Museo del Tesoro della Cattedrale di Aosta la mostra dal titolo 'Ritratti d’oro e d’argento. Reliquiari medievali in Piemonte, Valle d’Aosta, Svizzera e Savoia'.

L’esposizione, già allestita dal 27 marzo ma rimasta chiusa in ragione dell’emergenza pandemica, è visitabile tutti i giorni dal 24 maggio al 3 giugno secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18; sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 17,30.

Da mercoledì 26 maggio a giovedì 3 giugno sarà inoltre possibile visitare la mostra anche in orario serale dalle ore 20 alle ore 22 (ultimo ingresso ore 21,30).

L’ingresso è consentito a gruppi di 3-4 persone, scaglionati ogni 30 minuti. Prenotazione consigliata al numero 348 451 4167.

La mostra continua durante il periodo estivo - e fino al 26 settembre - con le opere provenienti dal territorio valdostano, mentre le opere di confronto, in prestito dalla Svizzera, fanno ritorno nei rispettivi musei di appartenenza il 4 giugno.

A partire da questa data, gli orari saranno i seguenti:

dal 4 giugno al 15 luglio giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 17,30;

dal 15 luglio al 26 settembre tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 17,30.

L’evento culturale è sviluppato di concerto con il Museo di Palazzo Madama di Torino dove è allestita una mostra parallela, ma con un’attenzione particolare ai busti del Piemonte e visitabile fino al 12 luglio 2021.

La mostra di Aosta presenta una galleria di busti-reliquiario, in metallo prezioso e legno policromo, realizzati in particolare tra XII e XVI secolo, fino ad arrivare alle copie ottocentesche dei grandi capolavori medievali. Nel Museo del Tesoro si possono ammirare alcuni pregevoli busti reliquiario, testimonianze preziose dell’oreficeria sacra medievale, mentre nello scenografico quanto inedito spazio della Sagrestia monumentale della Cattedrale è allestita una sezione didattica relativa ai restauri promossi in occasione della mostra.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Patrimonio storico-artistico del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali ai numeri: 0165-274327, 0165-274364.