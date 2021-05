Clara Acerbi nel Consiglio Nazionale Ali, Paolo Ambrosini confermato alla presidenza

L’Assemblea Nazionale dell’Associazione Librai Italiani (Confcommercio) ha confermato alla Presidenza il dottor Paolo Ambrosini. L’Assemblea ha pure ha sancito l’elezione in Consiglio Nazionale della presidente A.L.I. Valle D’Aosta Clara Acerbi, “risultato davvero importante per la nostra Associazione che speriamo sia davvero di buon auspicio per la ripresa economica di tutto il settore", ha postato su Fb Confcommercio VdA.

“Sono felicissima di questa nomina e di essere stata scelta dal Presidente Nazionale ALI, Paolo Ambrosini, per affiancarlo in questi 4 anni di sfide importanti per il nostro settore”.

Confcommercio VdA si felicita per la conferma di Paolo Ambrosini al tempo stesso si dice orgogliosa che per la prima volta nel Consiglio nazionale ci sarà un libraio valdostano. “Sono certa .- ha concluso la signora Acerbi - certa che si faranno buone cose assieme a tutto lo staff del Presidente!”.