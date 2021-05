Aosta: Consiglio comunale di Aosta a rischio 'turbolenze' per Giunta Nuti

Forse non incandescente ma sicuramenre si preannuncia calda, l'adunanza del Consiglio comunale di Aosta in programma da domani a giovedì ad Aosta, con la Giunta del sindaco Gianni Nuti alle prese con svariati dossier scottanti sul tavolo che, secondo alcuni beninformati dell'Hôtel de Ville, ormai da tempo hanno generato qualche mal di pancia all'interno della stessa maggioranza.



Tra i temi caldi in discussione, l'ordine del giorno sul ddl Zan (omofobia) presentato dagli stessi gruppi di maggioranza del Progetto Civico Progressista-PCP e di Alliance Valdôtaine-AV, a cui però non ha aderito il gruppo consiliare dell'Union Valdotaine. Non è chiara, ad ogi, la posizione che intendono adottare i consiglieri comunali del Leone Rampante in merito al reato di opinione che il ddl Zan di fatto introdurrebbe, a maggior ragione considerando la libertà di opinione che ha sempre ispirato l'azione dell'Union Valdotaine.



Altra iniziativa che potrebbe rivelarsi dura da digerire per la maggioranza, l'ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali di Forza Italia, Paolo Laurencet e Renato Favre, sulla 'questione ospedale': durante la trattazione di questa iniziativa la maggioranza dovrà esprimersi a favore o meno del progetto di ampliamento a est del 'Parini'. Cosa diranno i consiglieri del Progetto Civico Progressista? voteranno secondo la ragion di 'partito', che in campagna elettorale ha sostenuto la proposta dell'ospedale nuovo fuori città, o secondo la ragion di maggioranza che sostiene l'ampliamento?



Altro punto nodale, l'ordine del giorno che proverà a mettere il Presidente del Consiglio comunale di fronte alle sue responsabilità, dopo l'organizzazione di una manifestazione in occasione dei festeggiamenti del 25 Aprile non condivisa con gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza. Un comportamento che risulterebbe in aperto contrasto con quanto contenuto nel Regolamento del Consiglio comunale.



Per quanto riguarda, infine, il dossier dello Stadio Puchoz, proprio nei giorni in cui sono stati avviati i lavori al suo interno per la realizzazione di due campi da baseball a 5, il gruppo consiliare di Forza Italia ha presentato una mozione che impegna la Giunta comunale “a promuoversi parte attiva” per la valorizzazione e la tutela delle strutture storiche dell'impianto aostano, “in linea con le intenzioni della Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali dell'Amministrazione regionale”.