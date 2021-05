In Valle un cimitero regionale per gli animai d'affezione

"Non si discute sul ruolo sociale che svolgono gli animali d'affezione. Ruolo che il Consiglio Valle ha voluto riconoscere con la legge regionale nel 2010 che contiene disposizioni per la loro tutela". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità e Politiche sociali, Roberto Barmasse, confermando che la Valle d'Aosta avrà un cimitero regionale per gli animali d'affezione, in virtù dell'approvazione unanime dell'Assemblea di una mozione del gruppo Lega VdA.

Il testo impegna il Governo regionale ad avviare un approfondimento sull'assetto normativo e procedurale che attualmente disciplina la realizzazione delle strutture cimiteriali per animali di affezione e degli impianti per la cremazione delle spoglie, finalizzato all'individuazione di un iter procedurale standardizzato, nello spirito della semplificazione delle procedure burocratiche, da trasmettere poi agli enti locali e che consenta la promozione di iniziative concesse a enti o a privati, per la realizzazione di cimiteri per animali d'affezione, compresa l'installazione di impianti per la cremazione delle spoglie.

"Ad oggi quando l'animale muore rientra nella normativa dei sottoprodotti di origine animale disciplinati da regolamenti europei - spiega Barmasse - la disciplina in materia di polizia mortuaria degli animali domestici è carente in Italia e si concentra solo sul trasporto, la sepoltura o l'incenerimento di carcasse di animali generalmente provenienti da allevamenti o da impianti per la macellazione".

Pe superare l'impasse normativa, vi sono numerose leggi di settore e la Regione ha disciplinato una serie di interventi; "Tuttavia il quadro va semplificato - conclude Barmasse - e quindi ora faremo chiarezza su questa materia".