Oggi domenica 23 maggio saint Didier

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 23 maggio

Chiesa parrocchiale di Nus - ore 10.45

S. Cresime per la Parrocchia di Saint-Marcel

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Quart e Brissogne

Lunedì 24 - giovedì 27 maggio

Roma

LXXIV Assemblea generale C.E.I.

Venerdì 28 maggio

ore 18.30

Riunione del CdA Asilo Mgr Jourdain in videoconferenza

Sabato 29 maggio

Cattedrale ore 15.00

S. Cresime per la Parrocchia di Morgex

Chiesa parrocchiale di Issime

S. Cresime per le Parrocchie di Issime e Gaby

Domenica 30 maggio

Chiesa parrocchiale di Valtournenche - ore 10.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Cogne - ore 15.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Saint-Nicolas - ore 18.00

S. Cresime

Lunedì 31 maggio

Chiesa parrocchiale di Rhêmes-Notre-Dame - ore 17.00

S. Messa per la festa della Visitazione della B.V. Maria e incontro con la comunità

Aosta, Santuario di Maria Immacolata - ore 20.30

S. Rosario per la conclusione cittadina del mese di maggio

Le Messager Valdotain ricorda domenica 23 maggio saint Didier

Per gli Ebrei è la festa che ricorda il giorno in cui sul Monte Sinai, Dio diede a Mosè le tavole della Legge. Per la Chiesa Cattolica è la festa che ricorda la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli.

Giorno di Pentecoste, in cui si conclude il tempo sacro dei cinquanta giorni di Pasqua e, con l’effusione dello Spirito Santo sui discepoli a Gerusalemme, si fa memoria dei primordi della Chiesa e dell’inizio della missione degli Apostoli fra tutte le tribù, lingue, popoli e nazioni.

Il sole sorge alle ore 5,40 e tramonta alle ore 21,02