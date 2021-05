Courmayeur: Calendario 2021 Fiera dell'antiquariato - Entrèves

La Fiera dell'antiquariato di Entrèves è legata ai festeggiamenti di Santa Margherita, Santo patrono della Frazione di Entrèves, a seguire il calendario della Fiera giunta alla sua 28esima edizione

► 26 luglio 2021

► 2 agosto 2021

► 9 agosto 2021

► 23 agosto 2021

Dal punto di vista logistico, è stata adottata apposita ordinanza per permettere lo svolgimento della manifestazione. In strada della Brenva, quindi, in occasione dell’edizione 2021 del “Mercatino di Santa Margherita”, sono vietate la circolazione e la sosta veicolare dalle ore 06,00 alle ore 20,00 durante le giornate del lunedì 26 luglio 2021, lunedì 02 agosto 2021, lunedì 09 agosto 2021 e lunedì 23 agosto 2021. La sosta dei veicoli degli espositori sarà consentita nel piazzale della funivia Val Veny

UN CONCORSO E UNA FIERA DI ARTE SACRA IN OCCASIONE DELLA PATRONALE DI SANTA MARGHERITA AD ENTREVES

Ai piedi del Monte Bianco, nel villaggio di Entrèves a Courmayeur, per la comunità parrocchiale è tradizione da molti anni condividere un’esperienza di comunione e fraternità in occasione della festa della Patrona Santa Margherita.

In previsione dei festeggiamenti della Santa Patrona che ricorrono il 20 luglio 2021, la Parrocchia Santa Margherita, con l’intento di rievocare le sue tradizioni e il suo patrimonio culturale, in collaborazione con la Dott.ssa Bordon dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Aosta e la Dott.ssa Donatoni del MAV, Museo Artigianato Valdostano, ha indetto un concorso e una Foire di Arte Sacra aperta a tutti gli artigiani, artisti e Istituti religiosi della Valle d’Aosta.

L’Arte Sacra della Valle d’Aosta è un patrimonio inestimabile e nell’intento di rievocare le statue asportate alla Parrocchia negli Anni ‘70 (quelle raffiguranti Santa Margherita, San Teobaldo, Sant'Antonio Abate e San Grato), il progetto prevede una continuità del concorso per il prossimo quadriennio.

Questa iniziativa, che si svolgerà per la prima volta a Courmayeur nel villaggio di Entrèves, nasce dalla convinzione dell'importanza di richiamare gli artigiani e gli artisti della Valle d’Aosta ad operare su tematiche religiose, così come da stimolo ai cattolici che frequentano le Chiese per rinvigorire, tramite le opere esplicative realizzate, l'importante linguaggio simbolico delle statue, le

icone religiose e molto altro che, in modo immediato ed emotivo, evidenziano messaggi profondi.

L’evento 2021 prevede quindi:

- un concorso per la migliore realizzazione della Statua di Santa Margherita (primo premio) e la migliore realizzazione di arte religiosa che rievochi la Santa Margherita, in questo caso sono ammesse tutte le tipologie di tecnica (secondo e terzo premio);

- la possibilità di partecipazione alla Foire, non vincolata al concorso, con l’esposizione dei propri oggetti di arte sacra per tutta la giornata del 20 luglio lungo il villaggio di Entrèves.

Numerosi artigiani hanno già aderito, ma visto il perdurare della situazione di crisi sanitaria, la scadenza per l’adesione alla manifestazione fissata inizialmente per il 30 aprile 2021 è prorogata al 31 maggio 2021.

Alla manifestazione parteciperanno S.E. il Vescovo Mons. Franco Lovignana, in rappresentanza della Diocesi di Aosta, il Mav (Museo dell’Artigianato Valdostano), il Comune di Courmayeur, Don Mario Tringali (Parroco della Parrocchia di San Pantaleone) e Padre Pier Giuseppe Mosso per la Comunità Somasca, oltre alle autorità civili e militari locali.