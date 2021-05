LIBRARTE: Raccolta di poesie "ātman".

Buongiorno carissimi,

sono lieta di annunciare che da oggi è disponibile la mia raccolta di poesie intitolata "ātman".

Prefazione di Pasquale Cavalera

Quante anime sono imprigionate in un'opera d'arte? Forse una, l'anima di chi l'ha generata, con l'ispirazione a elevare il Sé fino alla completa fusione con la materia.

Forse due, l'anima dell'artista e l'anima di colui che contempla la tela o sfiora col pensiero i candidi marmi, che ascolta melodiose note o si immerge con passione in uno scritto, in grado di riconoscere nel talento creativo frammenti dimenticati della propria esistenza. Forse infinite, poiché l'anima rappresenta il dogma assoluto del creato.

E l'anima è atman, fulcro dell'essenza divina, il soffio vitale, atman è la coscienza spirituale che si raggiunge attraverso l'amore, il perdono, la pace. E atman è rispetto, sentimento di stima in una realtà dove il tempo e il caso non esistono, mere invenzioni terrene pensate per allontanare sempre più l'uomo da Dio.

Produzione: www.storiedilibri.com

Copertina: Lava Pedro