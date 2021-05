NUNZIETTA, DOLCISSIMA SEGUGIA PURA 5 ANNI, CERCA CASA

NUNZIETTA...eleganza, bellezza, dolcezza disarmante tipica di questa razza. Segugia pura di 5 anni di circa 18 kg. Assolutamente non adatta alla caccia ma solo all'avvolgente amore di una famiglia!! Nessun problema con i bambini . Unica cosa no polli o uccelli, per il resto cane di pezza! Nunzietta ha la leishmaniosi, gestibile tranquillamente con una terapia a vita. Sterilizzata. Come si può non rimanere folgorati da questa meraviglia?!!! Contattateci!!!!

Nunzietta si trova a Milano e si affida con pre e postaffido e regolare adozione, preferibilmente al nord



PER INFO: ANTONELLA 3888754311 (SOLO WHATSAPP)

PLUTO ADORABILE MALTESINO MILANO

Questo maltesino di quattro chili moltiplicati per sette anni è stato salvato dall’eutanasia.

La sua proprietaria il 03/02/2020 lo ha portato in clinica perché improvvisamente non muoveva più il treno posteriore. Poiché il sospetto diagnostico di un’ernia lombare richiedeva accertamenti radiologici e un’eventuale chirurgia la sua proprietaria ha deciso di non affrontare le spese che ciò comportava e ha deciso per l’eutanasia. La neurologa veterinaria che lo ha visitato si è rifiutata di praticarla e ci ha chiamate.

Il giorno seguente Pluto, in totale assenza di riflessi e sensibilità al treno posteriore è stato trasferito in Ospedale Veterinario San Francesco, sottoposto a TAC ed emilaminectomia (riduzione chirurgica dell’ernia). Lunedì 08/02/2021 è stato trasferito in Clinica Veterinaria Fisioterapica Fisio4Vet dove a fine aprile ha completato un percorso riabilitativo che ha dato alcuni risultati sulla ripresa della sensibilità e della mobilità, ebbene non si sia riusciti a fargli recuperare completamente la deambulazione, infatti trascina le zampine posteriori, ma sul suo mini carrellino nuovo fiammante corre come una scheggia!

Cerchiamo urgentemente un’adozione del cuore da parte di una persona esperta e consapevole.





Chi volesse aiutare contatti:

Barbara via Whatsapp al 3393604920