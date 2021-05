AS ASSEZ DE MÉDECINS, C’EST L’ARGENT QUI FAIT LA GUERRE!

Les anciens royaumes conquis dans le passé sont inviolables: de nombreux médecins généralistes, assis paresseusement sur leurs généreux salaires, n'abandonnent pas le sceptre.

En outre, l'urgence sanitaire de cette période a mis en évidence le manque de couverture sanitaire, tant à l'hôpital que sur le territoire. Peu de médecins dans la région, et surtout peu de médecins en général: le seul attrait est la prime de bilinguisme. L'Etat italien impose le montant du salaire! Ceux qui arrivent de l'extérieur de la Vallée espèrent rentrer chez eux le plus tôt possible, où la vie est plus facile et moins chère.

Les excellences de la Vallée d'Aoste, même si elles sont soutenues par des bourses d’études, sont évidemment attirées par les hauts salaires à côtés de chez-nous, Suisse et France. Le Tyrol du Sud, ayant une compétence législative régionale, garantit une rémunération plus élevée à ceux qui sont prêts à accepter / profiter des inconvénients/avantages de vivre à la montagnes.

Malheureusement, la Vallée n'a pas d'autonomie car à cet égard elle est toujours liée à Rome. Elle n'a jamais revendiqué son Statut.

La Commission Paritetica “ État-Région” est le seul instrument constitutionnel à pouvoir intervenir dans ce sens. L'Etat a déjà donné des indications sur son représentant dans cette commission, quand l'administration régionale le fera-t-elle? L’indépendance n’est pas un slogan de rêve du Pays d’Aoste Souverain, mais une nécessité! Aoste, le 21 mai 2021 Le responsable politique Christian Sarteur