TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Lunedì 24 maggio

ore 9 convocazione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Antonino Malacrinò, per esprimere il parere di contabilità finanziaria sulla proposta di legge dei Consiglieri del gruppo Pour l'Autonomie che modifica la legge regionale n. 5/2000 sulle norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione. Sul provvedimento saranno sentiti il Consigliere primo firmatario, Mauro Baccega, e il Presidente della Regione, Erik Lavevaz. La Commissione nominerà quindi il relatore del disegno di legge sull'istituzione del Collegio dei revisori dei conti per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, sentendo in merito anche l'Assessore regionale alle finanze, Carlo Marzi.

ore 10,30, riunione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Albert Chatrian, per sentire il Consiglio notarile e degli Ordini professionali socio-sanitari in merito alla proposta di legge presentata dal gruppo Lega VdA sulle disposizioni in materia di tutela delle libere professioni e di equo compenso.

Martedì 25 maggio

ore 12 Conferenza dei Capigruppo.

Mercoledì 26 maggio

ore 9, adunanza del Consiglio regionale.

Giovedì 27 maggio

ore 9, adunanza del Consiglio regionale. ore 11.30, il Presidente del Consiglio, Alberto Bertin, partecipa in videoconferenza alla riunione del Coordinamento antimafia e legalità nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio.vda.it), costantemente aggiornato.