Il 23 maggio una data simbolo per combattere la crimininalità organizzata

Ricorre una delle date che hanno segnato in modo profondo e permanente la nostra storia contemporanea. Una data che rappresenta uno dei momenti più bui della lotta alla mafia: il 23 maggio di 29 anni fa il crimine organizzato sferzò un colpo feroce, brutale e disumano allo spirito di giustizia e di legalità.

Uno spirito che Giovanni Falcone incarnava e rappresentava per tutti. La sua morte, quella della moglie Francesca Morvillo e quella dei 3 agenti della scorta, sono un crimine che è quindi doveroso condannare e ricordare, ogni anno, per rinnovare lo sdegno nei confronti dell'attività mafiosa e di tutto quanto può rappresentare.

Nella giornata di oggi e in occasione della Settimana della legalità il movimento Pour l'autonomie vuole quindi riportare il ricordo a quel 23 maggio del 1992 per dire Mai più! La nostra società non deve mai più subire un atto così violento e vigliacco.

E oggi, a 29 anni da quel triste giorno è sempre necessario ricordare e profondere quello spirito di giustizia che deve essere alla base della nostra società e del nostro futuro.