Roberto Sapia nuovo presidente di Cna-Vda

L'imprenditore aostano Roberto Sapia è il nuovo presidente della sezione valdostana della Confederazione nazionale dell'Artigiano-Cna. Succede a Salvatore Addario, che lascia la carica di vertice dopo otto anni di attività. L’assemblea quadriennale elettiva della Cna Valle d’Aosta si è svolta giovedì 20 maggio.

Roberto Sapia ha ottenuto il consenso unanime per il mandato 2021/2025; è affiancato dal vicepresidente Andrea Caruso; l’Ufficio di presidenza potrà poi essere integrato con un secondo vicepresidente.

Il presidente uscente Addario ha sintetizzato gli ultimi otto anni di attività: "Concludo oggi il mio secondo mandato da presidente regionale. Lascio una Cna diversa da quella che trovai: più solida ed economicamente sana. Dal 2013, anno in cui iniziai il mio primo mandato, abbiamo lavorato duramente a favore dell’associazione il suo rilancio a favore degli associati. Abbiamo migliorato la qualità dei servizi offerti, stipulando nuove convenzioni e rinegoziando quelle passate, allo scopo di offrire un supporto di qualità elevata. Lascio una struttura che si è consolidata ed è in grado di supportare i nuovi organi direttivi nel proseguire il compito di rappresentare gli iscritti in questo difficile momento".

A tal proposito, Addario (a sn nella foto a lato insieme a Massimo Pesando e a Roberto Sapia durante la consegna di attestati) ha ricordato che "abbiamo partecipato attivamente ai tavoli conto la crisi, proponendo soluzioni efficaci. Alcune sono state accolte nelle leggi regionali. Con il protrarsi della crisi sanitaria riteniamo doveroso continuare a lottare per l’ottenimento di ristori ma di anche nuovi fondi per il rilancio e gli investimenti. Abbiamo contribuito alla predisposizione dei protocolli che hanno consentito la riapertura in sicurezza. Le attività produttive non sono fonte di contagio e, per questo, abbiamo sostenuto le nostre imprese nelle manifestazioni organizzate per rivendicare il loro diritto a lavorare".

Addario ha poi ringraziato i vicepresidenti, Massimo Pesando e Roberto Sapia, al quale ha formulato i migliori auguri di buon lavoro. Un ringraziamento è stato rivolto allo staff, "pilastro portante dell’Associazione".

Nel suo intervento di saluto, Sapia si è augurato "di essere all’altezza del compito e mi impegnerò al massimo per continuare il lavoro del Direttivo e dell’Ufficio di presidenza precedenti, che ringrazio per quello che Cna Valle d’Aosta è oggi. Cna è sempre stata inclusiva e ora dovrà anche diventare più partecipata, perché il lavoro di squadra è indispensabile. I nostri iscritti sono le antenne sul territorio. Ci aspetta un periodo ancora difficile, nel corso del quale dobbiamo aiutare le Amministrazioni a conoscere le nostre realtà, che sono variegate per settore di attività e dimensioni. Siamo prossimi al varo di un provvedimenti legislativo regionale importante: nei prossimi giorni saranno varati i sostegni per le imprese che hanno subito perdite di volume d’affari superiori al 30% e per quelle che si trovano di fronte a un’esigenza di liquidità sia per la prosecuzione dell’attività sia per gli investimenti. Saranno messi a disposizione mutui a condizioni molto agevolate e a un costo quasi nullo. Sono previsti anche sostegni all’occupazione".

Il neo presidente ha infine ringraziato le persone che lavorano nell’Associazione, che ascoltano le difficoltà delle aziende e le supportano infaticabilmente. "La mia intenzione è di creare una rete ancor più ampia e una condivisione di servizi - ha concluso - far favorire la crescita delle nostre aziende e sostenere la necessaria propensione all’innovazione".

La Direzione è ora composta da:

Roberto Sapia (presidente Cna)

Andrea Caruso (vicepresidente Cna)

i presidenti coordinatori delle Unioni di mestiere: Marco Fasciolo (Impianti) Alessia Fortunato (Agroalimentare) Angela Fazzari (Benessere e Sanità) Andrea Scafandro (Servizi alla comunità) Stefano Venturini (Comunicazione e terziario avanzato) Terenzio De Fazio (FITA) Marino Favre (Costruzioni) Elettra Crocetti (Pensionati) Valeria Sammaritani (Impresa Donna) Marco Girardi (Professioni) Massimo Pesando (presidenza uscente) Alessandro Perrone (direzione uscente).

L’elezione del presidente dell’Unione Turismo è sospesa sino alla composizione del Consorzio per lo sviluppo turistico. Sono stati invitati in maniera permanente a far parte della Direzione Sergio Jotaz e Romano Rocco Giuseppe.

Nel Collegio dei Revisori dei conti sono stati eletti quali membri effettivi Federica Paesani e Denis Girardi; quale membro supplente Marzia Grand Blanc.

Nel Collegio dei Garanti sono stati elettri Salvatore Chiofalo e Lino Gambalonga.