Impianti di risalita ossigeno vitale per la Valle

Se avevamo bisogno di una conferma che a Roma, quando parlano di montagna, hanno le idee confuse, abbiamo avuto la conferma.

Il mondo della comunicazione e tanti politici hanno dato vita ad un’aspra polemica sulle riaperture degli impianti da sci. In tanti non hanno capito il senso di una riapertura a stagione sciistica terminata.

Gli impianti di risalita non sono solo sci, sono montagna, aria pulita, bellezze della natura. In montagna c’è anche una stagione estiva, luoghi che offrono passeggiate nella natura, lontane dal caos della città e degli affollamenti delle spiagge. Poi, non meno trascurabili, ci sono dei montanari che hanno la necessità di mangiare, di riavviare le loro aziende, di vivere. Ben vengano quindi le nuove riaperture, se proprio vogliamo fare polemica, noi italiani siamo maestri in questo, facciamola sul perché le riaperture non sono venute prima, questo si è difficile da capire. Si è starnazzato tanto sugli aiuti dello Stato alla montagna, finalmente, ancora sulla carta, qualcosa è arrivato, sono in tanti a vantare la paternità dell’operazione, ma dov’erano prima, quando la gente ha avuto anche solo bisogno di un conforto morale.

Sono stati scritti decreti per regolamentare le restrizioni, necessarie per altro, la scorsa estate si raccomandava il turismo montano, poi improvvisamente, la montagna è stata trattata alla stregua degli untori, lo sci è stato cancellato dall’elenco degli sport all’aperto, le funivie non possono essere assimilate alle regole dei trasporti, accalcati in una metropolitana si, poche persone in funivia o su una seggiovia, all’aperto, no, code in aeroporto per raggiungere mete vacanziere all’estero, o comunque località sciistiche aperte, all’estero, si, attraversare i confini regionali, con tanto di esito negativo al covid, no, assembramenti sui Navigli per l’aperitivo, si, code regolamentate e controllate agli impianti, no.

Il Governo di Mario Draghi ha spesso sottolineato l’importanza del trattare tutte le regione allo stesso modo, lo dimostri, dimostri attenzione e rispetto alla montagna e a chi la popola, a chi la fa vivere, il turismo ci fa vivere, anche in estate e turismo estivo non significa solo mare.