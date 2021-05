YUMA CUCCIOLONA AMSTAFF SPETTACOLARE

Yuma è una giovanissima amstaff di quattordici mesi che qualche mese fa ha subito un terribile incidente riportando un’irreversibile frattura della colonna.

Chiamate in aiuto dalla clinica in cui era stata ricoverata in seguito al trauma ci siamo attivate sperando nella possibilità di un recupero motorio, data la presenza di riflessi nonostante la gravità del trauma alla colonna, che aveva causato un’importante compressione del midollo.