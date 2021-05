La Regione deve assume personale e guarda sempre più al 'lavoro agile'

"Il fabbisogno di personale dell’Amministrazione regionale dal 2019 a oggi, è il seguente: 39 posti da ricoprire, per un un costo totale annuo di 1,7 milioni di euro nel 2019; 97 posti per 4,1 milioni di euro nel 2020; 72 posti per 2,9 milioni di euro nel 2021". Lo ha reso noto il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, precisando che "il fabbisogno relativo alla qualifica unica dirigenziale prevede, a oggi, la copertura di sette posti per un costo annuo di 784.931 euro. Il piano delle procedure concorsuali per l’anno 2021 è stato sottoposto all’esame della Giunta regionale e trasmesso al Consiglio permanente degli enti locali per il relativo parere, a seguito del quale sarà oggetto di approvazione definitiva".

In quest'ottica il lavoro agile (smart workin ovvero da remoto) sarà oggetto di approfondito esame, anche alla luce delle nuove norme approvate a livello statale, e sarà disciplinato da uno specifico Piano organizzativo.

Il piano triennale con la previsione del fabbisogno di personale sarà aggiornato, presumibilmente entro la prima metà del mese di agosto e sarà redatto considerando le cessazioni effettivamente intercorse fino a quel mese e quelle programmate fino al 31 dicembre prossimo. Le valutazioni terranno conto delle reali necessità dei singoli Dipartimenti sulla base delle possibilità di assunzione previste dalla legislazione in vigore, anche in termini di spesa, valutando il necessario processo di digitalizzazione intrapreso dall’Amministrazione regionale, che è stato, tra l’altro, previsto come obiettivo dirigenziale per l’anno 2021.