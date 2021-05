Domani venerdì 21 maggio saint Secondin

Le Messager Valdotain ricorda saint Secondin

La Chiesa celebra Santi Martiri Messicani (Cristoforo Magallanes Jara e 24 compagni)

Nel periodo più difficile per la Chiesa messicana perseguitata, il sacerdote Cristoforo Magallanes, con 24 compagni, viene ucciso in odio alla fede il 25 maggio 1927. Questi martiri sono stati canonizzati da Giovanni Paolo II in una solenne cerimonia nel 2000, durante il Grande Giubileo.

Santi Cristoforo Magallanes, sacerdote, e compagni, martiri, che in varie regioni del Messico, perseguitati in odio alla fede cristiana e alla Chiesa cattolica, per aver professato Cristo Re ottennero la corona del martirio.

Il sole sorge alle ore 5,47 e tramonta alle ore 20,54