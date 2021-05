Oggi la Giornata internazionale delle Api, indispensabili alla vita umana

Si celebra oggi, giovedì 20 maggio, la Giornata Mondiale delle Api, istituita nel 2017 in ricordo della data di nascita dello sloveno Anton Jansa, pioniere dell’apicoltura.

Per l’occasione il Wwf si mobilita per rilanciare la raccolta delle firme in difesa delle Strategie Ue 'Farm to Fork' e 'Biodiversità 2030' che fissano importanti obiettivi per la conservazione delle api e altri insetti impollinatori, come la riduzione del 50% dei pesticidi, la creazione di aree per la tutela della biodiversità nel 10% delle aree agricole e il 25% di superficie agricola certificata in biologico entro il 2030.

Il Sorptimist VdA celebra la Giornata distribuendo arnie colorate e piantando fiori e arbusti.

"Questa giornata -si legge in una nota dell'assessorato regionale dell'Agricoltura - rappresenta un’importante occasione per valorizzare e promuovere una delle eccellenze del comparto agroalimentare della Valle d’Aosta: la filiera apicola, sulla quale l’assessorato ha investito e investe molto anche in termini di assistenza tecnica, consapevole del ruolo che le api rivestono per l’ambiente in termini di mantenimento della biodiversità e di contributo attivo alle produzioni agrarie".

Due Strategie oggi sotto attacco da parte delle lobby dell’agrochimica che contestano la transizione ecologica voluta dalla Commissione Europea.

Con api e altri insetti impollinatori l’84% delle principali colture coltivate per il consumo umano in Europa è in grado di migliorare la qualità e i rendimenti di prodotti come frutta, verdura e frutta secca.

Impegnarsi per impedire la scomparsa degli impollinatori significa fare qualcosa per il futuro della nostra sicurezza alimentare. Nell’ambito della propria campagna Food4Future il WWF invita i cittadini a chiedere alla Commissione Europea, il divieto dei pesticidi più pericolosi per le api e gli altri impollinatori, e più sostegno all’agricoltura biologica.