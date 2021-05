Le ceramiche artistiche della Valle d'Aosta nobilitano Via Vevey di Aosta

La massima espressione dell’artigianato di tradizione e artistico della Valle d’Aosta è senza dibbio la storica Foire de Saint Ors che prima della pandemia sia in estate che a fine gennaio richiamava in valle miglia e migliaia di persone.

Il covid ha interrotto la millenaria Foire, ma in via Vevey, ad Aosta, nei pressi del mercato coperto, poco lontano da piazza Emile Chanoux salotto della capitale regionale, è stata realizzata da Ermanno Bonomi uno scrigno del meglio del meglio dell’artigianato prodotto dalla sia azienda, la Derby Legno Ceramica, il cui atelier sorge a Villeneuve, un piccolo borgo a poca distanza da Aosta e da oltre 50 anni rappresenta la più alta qualità di produzione artigianale della Regione.



La Ceramica Derby è un azienda autenticamente valdostana capace di mantenere inalterato nel tempo quei valori di artigianalità dove la lavorazione della ceramica in Valle d’Aosta risale addirittura all’epoca romana, i suoi oggetti dalle forme innovative e la ceramica abbinata al legno nostrano è considerata una delle migliori tradizioni emergenti. Un punto di riferimento certo per residenti e turisti che ambiscono esporre nelle proprie abitazioni pezzi di pregio.

ll settore dell’artigianato artistico comprende professioni che hanno come caratteristica l’ideazione e la realizzazione di opere/prodotti di elevato valore estetico o ispirati a forme, modelli, decori, stili e tecniche tipici del patrimonio storico e culturale della Valle d’Aosta.

In via Vevey è palpabile la sintesi tra innovazione e tradizione tanto che Ermanno Bonomi (nella foto) spiega: “Oggi Derby Legno Ceramica crea oggetti ispirati dal sapere, tramandato da generazioni, in una sintesi di innovazione e tradizione, regalando raffinate ed eleganti emozioni, raccontando attraverso le sue opere le suggestioni della famiglia, trasformandole in realtà da vivere ogni giorno nel calore della propria casa”.

La Valle d’Aosta da sempre si caratterizza come regione che vede una considerevole presenza dell’artigianato sia in termini quantitativi che qualitativi. Diverse sono infatti le tipologie di imprese artigiane, dalla lavorazione del vetro a quella del legno, dalla ceramica ai metalli. Troviamo anche chi tesse cestini, chi lavora la pietra, chi realizza gioielli, chi lavora la carta, eccellenze quest’ultime tipiche della nostra regione. Tutte queste forme di artigianato sono una vera e propria ricchezza per il nostro territorio, che spesso viene sottovalutata.

Come ben sappiamo il settore dell’artigianato artistico tipico e tradizionale, è formato da piccole o piccolissime imprese che producono manufatti unici, non in serie, e di grande valore aggiunto, destinati a nicchie di mercato e soprattutto con un valore emozionale che può essere colto da una clientela particolarmente sensibile ai valori della tradizione e del territorio. Ed in via Vevey ad Aosta si può godere dell’eccelenza di questo mondo piccolo per le dimensioni ma di grande valore storico e culturale.