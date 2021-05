Aosta: In Comune avanzo di amministrazione da oltre 12 milioni di euro

Ammonta alla ragguardevole cifra di 12 milioni 122mila 774 euro, l'avanzo di amministrazione non vincolato e approvato mercoledì 19 maggio dalla Quarta commissione consiliare del Comune di Aosta 'Affari istituzionali' presieduta da Franco Proment (Uv). Il documento finanziario dovrà approdare in Consiglio comunale per la definitiva approvazione.

L'avanzo di cassa è certamente lievitato nel 2020 causa lo 'stallo da pandemia' e per ammissione della stessa vicesindaca e assessore alle Finanze, Josette Borre se la percentuale di realizzo delle spese raggiune l’81,6%, quella degli investimenti si ferma al 64,66%. "Ci dobbiamo impegnare per incrementare la capacità di spendere le risorse disponibili", afferma Borre.