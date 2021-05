Biblioteca di St-Christophe organizza incontro su conflitto israelo-palestinese

La nuova guerra in Medio Oriente preoccupa il mondo; i responsabili della Biblioteca di Saint-Christophe ne sono consapevoli e hanno organizzato per venerdì 21 maggio alle ore 20,30 un incontro online in cui dialogheranno il professor Claudio Vercelli, storico contemporaneista e ricercatore all'Istituto Gaetano Salvemini di Torino e Marco Gheller, assessore all'Istruzione e cultura del Comune di Saint-Christophe.

Introdurrà l'incontro Cristina Viglino, Presidente della Commissione Biblioteca. L’incontro sarà trasmesso in diretta sui canali social e sulla pagina Facebook della biblioteca di Saint-Christophe.