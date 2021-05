Tamponi gratuiti al Drive-in

Tali test saranno effettuati esclusivamente ai fini delle indicazioni previste per la c.d. green card e non verranno per motivi clinici.

In base alle motivazioni per le quali l’utente richiede il tampone o a seconda del luogo di destinazione (nazionale o estera), tenuto conto delle indicazioni vigenti, sarà effettuato il tampone molecolare oppure il tampone antigenico.

L’accesso al servizio è libero e non è necessaria la prenotazione.

I test saranno effettuati fino a un numero massimo di 100 per ognuna delle due giornate, dalle ore 14 alle ore 17.

Si ricorda inoltre che è sempre possibile effettuare i tamponi (a pagamento) presso le farmacie che hanno aderito all’accordo regionale.