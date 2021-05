Environnement et durabilité, webinaire Fondation Courmayeur

Démarre le 25 mai 2021 avec le webinaire 'Transition énergétique et décarbonation des processus. Tendances internationales et analyse de scénarios en Vallée d'Aoste', le projet d'étude scientifique de trois ans sur l'environnement, la durabilité et l'économie circulaire promu par la Fondation Courmayeur Mont Blanc, avec la collaboration scientifique de Massimo Santarelli, professeur ordinaire à l'École polytechnique de Turin, et avec le parrainé de la Compagnie Valdôtaine des Eaux Cva spa.

Le webinaire est centré sur la présentation et la discussion des tendances internationales de la transition énergétique, un contexte à partir duquel commencer à analyser la situation spécifique de la région Vallée d'Aoste: d'une part, la situation actuelle et les scénarios d'évolution dans le secteur de l'énergie; de l'autre, la situation et les scénarios d'évolution dans les principales zones de production. Tout cela, dans le cadre d'une attention particulière aux enjeux de durabilité environnementale.