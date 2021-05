Chanoux et école valdôtaine de demain, rencontre en ligne

Dans la semaine de l'anniversaire de la mort d'Émile Chanoux, survenue le 18 mai 1944 à la suite des tortures infligées par les fascistes dans la caserne du commissariat de rue Frutaz où il avait été emmené après son arrestation, l'Administration communale, en collaboration avec la Fondation Émile Chanoux, organise une rencontre en ligne intitulée ''L'école valdôtaine de demain, en rappelant Émile Chanoux'', prévue le jeudi 20 mai 2021 à 18 heures sur la chaîne Youtube de la Fondation Chanoux.

Au symposium participeront le sénateur Albert Lanièce, l'assesseur régional à l'Instruction de la Région Autonome Vallée d'Aoste, Luciano Caveri, l'assesseur à l'Instruction Samuele Tedesco, le président de la Fondation Chanoux, Marco Gheller, et la dirigeante pour l'éducation bi-plurilingue de l'Assessorat régional de l'Instruction, Gabriella Vernetto.

''Se souvenir d'Émile Chanoux - commente le président de la Fondation Chanoux, Marco Gheller - ne signifie pas seulement se souvenir de l'homme et du martyr, mais aussi reprendre sa vision politique. La pensée chanousienne a le mérite de transcender son époque pour atteindre aujourd'hui. Sa vision était profondément européenne et communautaire et ses écrits peuvent encore nous parler aujourd'hui''.

''L'école - déclare l'assesseur Samuele Tedesco - a vécu une grande crise face à l'épidémie de la Covid-19 et aujourd'hui les institutions doivent répondre aux implications éducatives et sociales qui l'ont accompagné. A cet égard, la conférence qui se déroulera jeudi aspire à la proposition de nouvelles idées à partir de la valorisation d'un passé qui porte en soi les réponses pour allumer l'avenir de notre jeunesse''.