Assessore Guichardaz, 'nessuna critica alla scelta delle dimissionarie del PCP'

"Non leggerete mai una parola mia contro Chiara Minelli o Erika Guichardaz, intanto perché sono due persone che stimo e che lavorano duramente da che sono in Consiglio Valle e poi perché non vedo motivo per parlare male di qualcuno con il quale ho scelto consapevolmente di fare un percorso politico e anche umano".

Così l'assessore regionale al Turismo e Beni culturali, Jean Pierre Guichardaz, interviene sulle dimissioni presentate nei giorni scorsi dall'assessore all'Ambiente Minelli e dalla Presidente della Quinta commissione consiliare Guichardaz, entrambe del Progetto Civico Progressista-PCP.

"Il PCP è un contenitore di sensibilità e idee anche diverse - afferma l'assessore - ma non ho alcun dubbio sulla necessità che rimanga forte e compatto; credo che insieme agli altri alleati potrà continuare a dare il suo contributo qualificante sia in Regione sia in Comune e posso anche tranquillamente dire che le polemiche di questi ultimi giorni non saranno né le prime né le ultime, visto che non siamo un monolite e che il 'pensiero unico' è patrimonio ormai dei partiti padronali e leaderistici e non certo del 'vivace' (per usare un eufemismo) mondo del centro sinistra e della sinistra".

Quello che conta, per Jean Pierre Guichardaz, " è che le differenze possano sempre servire ad arricchire il dibattito e non a mortificarlo e che le 'tifoserie' dopo le esuberanze del post partita si ricompongano e tornino a tifare per la politica e non solo più per la squadra".