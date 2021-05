In Cittadella i virtuosismi al pianoforte di Maria Gloria Ferrari

La pianista e concertista Maria Gloria Ferrari sarà la protagonista del secondo appuntamento dei Concerti Aperitivo, organizzati anche quest'anno ad Aosta da Cittadella dei Giovani, Cantiere della Musica, Cooperativa Musica & Muse e Fondazione CRT.

L'appuntamento è per domenica 23 maggio alle 11 sui canali social della Cittadella dei Giovani, con un programma omaggio ad alcuni brani di grande effetto emotivo e musicale, dedicato ai grandi compositori per pianoforte da Scriabin a Chopin passando per Listz, Wagner e altri.

I Concerti Aperitivo saranno realizzati in doppia modalità: in streaming su Facebook, Youtube e Vimeo della Cittadella dei Giovani o in presenza, se ci saranno le condizioni necessarie, con il seguente orario: in streaming alle ore 11, in presenza, con pubblico ridotto secondo le norme vigenti, con doppio turno di orario e con ingresso libero, alle 10 e 15 e alle 11 e 30. In quest’ultimo caso seguirà il drink finale che permetterà, come di consueto, di contattare e conoscere gli artisti, nella cornice informale dell’aperitivo.

Oltre a Ferrari, si alterneranno sul palco numerosi artisti invitati regolarmente dalle più prestigiose stagioni concertistiche in Italia e all’estero: la violoncellista Christiana Coppola e la pianista Ludovica De Bernardo, con un programma virtuosistico e brillante; il celebre duo pianistico a quattro mani con Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio con un recital che spazierà da Bach a Chaminade; il duo oboe-pianoforte che proporrà un omaggio al grande Astor Piazzolla e il suo tempo nel centesimo anniversario della nascita; il grande Bruno Gambarotta, che nei suoi molteplici interessi culturali ha sempre dedicato una speciale attenzione all’arte dei suoni, racconterà con interventi garbati e ricchi di aneddoti, alcuni aspetti della vita di Mozart attraverso la lettura di alcune lettere, con Elena Cornacchia al flauto e Giorgio Costa al pianoforte, per terminare con un accattivante recital pianistico con Alessandro Mercando che eseguirà brani tratti dal repertorio cembalistico per concludere con alcune musiche dell’ispirato compositore aostano Beppe Barbera.