Occhio alla nuova truffa dei finti operatori dell'Acquedotto

E' arrivata anche in Valle d'Aosta la nuova variante della truffa dell’acqua contaminata messa a segno a danno degli anziani. Un truffatore vestito da vigile urbano accompagnato da un compare camuffato da tecnico dell’acquedotto, suona a casa di alcuni cittadini ignari fingendo di dovere effettuare un controllo per una presunta contaminazione dell’acqua potabile.

Mentre uno tiene impegnate le vittime, l’altro cerca di prelevare gioielli e contanti dalle case.

"Non bisogna aprire a sconosciuti e bisogna chiamare il Comune, forze dell’ordine o l’ente interessato per avere conferma dell’identità prima di aprire la porta - spiega il presidente del Codacons, Marco Maria Donzelli - i cittadini necessitano di maggiore consapevolezza del fenomeno, in modo da conoscere i propri diritti e sapersi tutelare. Qualora doveste essere vittime di truffe di questo tipo bisogna avere la prontezza di denunciare".

Le associazioni Codici, Casa del consumatore, Assoutenti e Codacons si sono riunite per offrire assistenza e supporto a tutti i consumatori che ritengono di aver subito una truffa. Il progetto si pone come obiettivo quello di educare i cittadini a riconoscere le truffe, i truffatori ed evitare di caderne vittime e mette a disposizione un numero verde antitruffa, l’800-82.25.33, che si può contattare per denunciare o per richiedere informazioni su sospette truffe.